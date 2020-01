Quadro clínico de Jorge Neto não apresenta melhorias

15/01/2020

O quadro clínico do artista Jorge Neto, internado no Hospital Francisco Xavier, em Portugal, não apresenta melhorias, segundo informações hoje divulgadas.

Na sequência de boatos que circularam nas redes sociais e que davam conta que o artista saiu do estado de coma em que se encontra, a família do cantor, esclareceu nesta terça-feira, que estas não são verdadeiros e que o quadro clínico do artista inspira muitos cuidados, sendo que o estado de saúde de Jorge Neto ainda é muito crítico.

De realçar que Jorge Neto, encontra-se em coma profundo e, segundo a equipa médica que o acompanha “a qualquer momento pode ocorrer a falência de algum órgão vital e isso poderá causar-lhe a morte, mas será uma morte natural, não induzida.