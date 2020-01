Mindelenses acham que Carnaval 2020 terá uma competição jamais vista com uma disputa “cerrada” pelo título

15/01/2020 00:55 - Modificado em 15/01/2020 00:55

Com o regresso este ao do grupo carnavalesco Vindos do Oriente ao “sambódromo” do Mindelo, a parada subiu para cinco grupos oficiais a lutarem pelo o ceptro de campeão deste ano. Alguns dos mindelenses com quem falamos antevêem uma luta “titânica” pelo título e consideram que esta edição do Carnaval poderá ser das mais renhidas entre as últimas edições.

As ruas da cidade do Mindelo recebem na terça-feira, 25 de Fevereiro o tão aguardado desfile de carnaval. Uma edição que ai contar com o desfile de cinco grupos: Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Estrelas-do-Mar, Flores do Mindelo e Vindos do Oriente, este que regressa após a ausência em 2019.

Já numa fase avançada de preparação para o desfile carnavalesco, conforme pôde constatar este Online, os trabalhos dos grupos decorrem com normalidade e a bom ritmo. Este ano os cinco grupos que estão na corrida desta festa que representa um dos pontos altos do menu cultural da ilha do Monte Cara, já declararam ao que vêm: para vencer .

Com quase todos os grupos a anunciarem a sua candidatura ao título, a priori salta os campeões de 2019 o Cruzeiros do Norte a que se junta Monte Sossego, Vindos do Oriente (bicampeão 2017 e 2018) e ainda o Estrelas do Mar que afirmaram que a luta deste ano será para o título.

Com estes anúncios os mindelenses estão expectantes e ansiosos para os desfiles do próximo mês, e apontam que a edição de 2020, será sem dúvidas bastante renhida, pois o equilíbrio reinante entre os grupos é grande, o que poderá abrir margem para surpresas quanto ao vencedor.

É o caso de Júnior Gomes, que ao ser questionado pelo NN sobre as expetativas em torno do vencedor do Carnaval deste ano, não teve dúvidas em afirma que este ano a luta será “renhidíssima”. “Ainda está cedo para qualquer análise mas, pelo que vejo este ano a disputa vai ser cerrada” avança.

Na mesma senda, Paula Miranda, sustenta que não lhe vem à memória uma edição com tantos grupos a disputar o título e com a qualidade apresentada nos últimos anos por todos os grupos antevê-se uma luta “titânica” pelo título. “Sinceramente não me lembro de um ano com todos estes grupos a desfilar e sobretudo com a qualidade que hoje nos presenteiam. Será fantástico sem dúvidas. Só espero que a organização ajude para que os sanvicentinos saiam a ganhar” salienta.

Por sua vez, Estefânia Pires, aclara que como aficionada pelo carnaval mindelense espera que tudo corra bem e que ganhe o melhor, mas sublinha que o grande vencedor será sempre o povo da ilha e todos os visitantes. “O Carnaval já está à porta, os grupos certamente já estão a caprichar para nos brindarem com um desfile de luxo. Para mim esta vai ser a melhor edição, pois todos os grupos vão estar a disputar o título. No último ano vi muita vontade dos grupos, principalmente do Cruzeiros do Norte, que me surpreendeu, por isso acredito e estou convicta de que este ano a disputa será maior” é a opinião desta mindelense.