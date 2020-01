Afrobasket 2021: Cabo Verde defronta esta quarta-feira a Argélia nos preliminares de apuramento

15/01/2020 00:33 - Modificado em 15/01/2020 00:33

A seleção nacional de basquetebol, equipa sénior masculino, já está na Argélia, onde irá defrontar nesta quarta-feira a seleção magrebina no primeiro de dois jogos das preliminares para o apuramento para o AfroBasket 2021.

Nesta empreitada de dois jogos, sendo o primeiro já nesta quarta-feira e a segundo agendado para quinta-feira, destaca-se as ausências de Edy Tavares e Ivan Almeida, dois dos nomes mais sonantes que, apesar de terem sido pré-convocados por Emanuel Trovoada, não foi possível integrarem a equipa.

Apesar destas ausências Cabo Verde entrará focado em atingir uma vaga na próxima fase. Para isso terá que ultrapassar uma seleção que está mais abaixo no ranking mundial e africano. No ranking FIBA, a nossa seleção tem 94.0 pontos e está na posição 95, enquanto em África é a 14ª. Já a seleção argelina tem que 90.9 pontos no ranking, está no lugar 104 da FIBA e é a 17ª em África.

Sete zonas divididas em cinco grupos irão disputar as preliminares para o apuramento ao Afrobasket 2021, durante o mês de Janeiro. As cinco equipas vencedoras de cada grupo irão avançar para a próxima fase.

Cabo Verde ou Argélia irão fazer parte do Grupo D que já inclui Nigéria, Mali e Ruanda que são três das 15 equipas já apuradas para a fase seguinte por terem participado no Afrobasket 2017.

Lista dos 12 convocados:

William Tavares do Club Deportivo Universidad de Concepción – Chile;

Kevin Coronel do Illiabum – Portugal;

Amarilson Lopes do Sporting Clube Marinhense – Portugal;

Ailton Lopes do Zentro Basket Madrid – Espanha;

Victor Andrade do Obras Basket – Argentina;

Joel Almeida do Psychikou – Grécia;

Shane da Rosa do Imortal – Portugal;

Fidel Mendonça do Prédio – Cabo Verde;

Patrick Abreu do Prédio – Cabo Verde;

Anderson Correia do Prédio – Cabo Verde;

Luís Teixeira do ABC – Cabo Verde;

Braima Freire do Bairro – Cabo Verde.