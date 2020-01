Centro Cultural do Mindelo acolhe conversa aberta sobre “O Lado B da Europa”

14/01/2020 16:30 - Modificado em 14/01/2020 16:32

O Centro Cultural do Mindelo em São Vicente acolhe, nesta quinta-feira, 16, enquadrado na Semana da República, uma conversa aberta, sobre o livro “O Lado B da Europa” do analista português Bernardo de Lima.

Conforme uma nota de imprensa enviada ao NN, a iniciativa é organizada pela Presidência da República, em parceria com a União Europeia, a Câmara Municipal de São Vicente e a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV).

Nesta senda os promotores propõem uma conversa aberta sobre o livro “O Lado B da Europa: Europa, Século XXI, Um retrato político e social” da autoria do analista e comentador político português Bernardo Pires de Lima, que embarcou numa viagem de um ano pelas 28 capitais europeias.

A 9ª edição deste evento, será realizado também nas cidades do Porto Novo, Praia e Assomada, no sentido, segundo a mesma fonte, de descentralizar os eventos programados, numa parceria com a União Europeia, a Universidade de Cabo Verde e as câmaras municipais destes municípios.

Esta obra vai ser assim debatida em São Vicente num evento que se enquadra na IX Semana da República, organizada pela Presidência da República, que tem por objectivo, promover e “valorizar a história recente do país” e que decorre entre os dias 13 e 20 de Janeiro.

Nos vários painéis a nota de imprensa avança que vão ser debatidos temas como “Lei da Paridade e emancipação das mulheres”, “Democracia, Populismo e Estado de Direito em África”, “A importância do jornalismo e a crise da democracia” entre outros, trazendo opiniões e visões de analistas e investigadores nacionais e estrangeiros, “numa contribuição para um melhor conhecimento dos fenómenos sociopolíticos dos novos tempos”.