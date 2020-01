São Vicente teve um aumento de mais de três mil turistas em 2019

14/01/2020 16:16 - Modificado em 14/01/2020 16:17

O Porto Grande em São Vicente, registou em 2019 um aumento de 3.349 turistas face ao ano 2018, passando de 22.672 para 26.021 o que contribuiu para mais um recorde em Cabo Verde de turistas em navios de cruzeiro.

Globalmente, os portos de Cabo Verde receberam em 2019 um total de 7.862 navios, de todo o tipo de carga e passageiros (-1% face a 2018). Destes, 147 eram navios de cruzeiro, o que até representou uma quebra de 26,1% face aos 199 registados em 2018.

O Porto Grande em São Vicente como é habitual destaca-se nas escalas de navios de cruzeiro, desta feita, com 26.021 passageiros, que aumentou 14,8% face a 2018, seguindo-se o Porto da Praia com 14.107 passageiros, neste caso com uma quebra homóloga de 22,5%.

No relatório da Enapor de 2018, a empresa já destacava que o “negócio de cruzeiros em Cabo Verde alcançou um novo marco” naquele ano, com um recorde de escalas de navios de cruzeiro nos portos nacionais.

Segundo a mesma fonte, 2018 ficou ainda “marcado pela assinatura do donativo de 10 milhões de euros do Governo Holandês, através do Fundo Orio, para o financiamento da construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo”, bem como pela entrada da Enapor na lista dos associados da MedCruise — Associação dos Portos de Cruzeiros do Mediterrâneo, que representa mais de 100 portos e 30 empresas.