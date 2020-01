Corpo de Giovani recebido no Fogo com grande onda de consternação e dor

Os restos mortais de Luís Giovani chegaram ontem ao Fogo, sua ilha natal, para o funeral que será realizado no sábado, 18. Foi com muita consternação e dor que o corpo foi recebido por familiares, amigos e população em geral no aeródromo de São Filipe.

O cortejo fez um percurso à pé do aeródromo ao centro da cidade, sendo a urna cortejo levada em ombros pelos escuteiros, grupo de que o estudante também fazia parte. O corpo seguiu para Mosteiros onde decorrerão as exéquias, no próximo sábado, 18, devendo as cerimónias iniciaram-se pelas 09 horas.

O corpo que desde a noite de ontem está no Centro de Saúde dos Mosteiros será levado, no sábado, pelas 09 horas, em cortejo para a casa dos avós, em Fajãzinha, seguindo depois para a casa dos pais, em Queimada Guincho, para depois ser levado para o átrio da Câmara Municipal, onde haverá uma homenagem pública, com algumas intervenções, nomeadamente de colegas dos grupos musicais que ele integrou, do Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, onde estava a cursar, e do edil dos Mosteiros.

Posto isto, a urna segue, sempre em cortejo, para o átrio da Igreja Matriz, na Cidade de Mosteiros, onde será rezada a missa de corpo presente, devendo no final registar-se várias outras intervenções, nomeadamente, de representantes dos vários movimentos paroquiais que o Giovanni integrou, e outras personalidades, para depois seguir, em procissão, para o cemitério dos Mosteiros, para a sepultura.

Recorda-se que Luís Giovanni morreu no dia 31 de dezembro, 10 dias depois de estar em coma, devido a uma pancada que levou na trágica noite de 21 de Dezembro em Bragança. O caso foi mantido em segredo até à sua morte, no último dia do ano.

No passado sábado, 11, no país, em Bragança e em várias outras cidades do mundo, registaram-se marchas silenciosas e vigílias pelo malogrado. Todos estão a pedir Justiça face a esta bárbara e prematura morte.