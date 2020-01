Moradores de Monte Trigo não dão por perdidas as esperanças em encontrar o corpo do pescador desaparecido há quatro dias

14/01/2020 15:09 - Modificado em 14/01/2020 15:09

A comunidade de Monte Trigo, no interior do Porto Novo, Santo Antão, prossegue com as buscas do pescador Estanislau Miranda desaparecido há quatro dias, na sequência de um naufrágio de um bote na costa Norte, a nove milhas dessa comunidade piscatória.

De acordo com a Agência Cabo-verdiana de Notícias, mesmo tendo as autoridades marítimas suspenso, no domingo, as buscas, a comunidade de Monte Trigo não desiste de procurar esse pescador de 45 anos de idade. Segundo o familiar Augusto Miranda, a família ainda não perdeu a esperança de encontrar Estanislau Miranda.

Augusto Mirada avançou que os familiares e a comunidade de Monte Trigo ficaram com o sentimento de que as buscas foram interrompidas precocemente, pelo que decidiram, por iniciativa própria, continuar a procurar esse pescador, que, conjuntamente, com dois colegas, naufragou, sexta-feira de manhã, durante a faina pesqueira.

Os dois colegas conseguiram salvar-se do naufrágio, provocado pelo mar bravo, que continua, todavia, a dificultar as buscas, informou ainda Augusto Miranda.

O representante da autoridade marítima no Tarrafal de Monte Trigo, Simão Évora, admitiu ter conhecimento que algumas embarcações em Monte Trigo prosseguem com as buscas do pescador, utilizando, sobretudo, botes de boca aberta.