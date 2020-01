FCF assina hoje contrato para aquisição de 5 autocarros

14/01/2020 15:03 - Modificado em 14/01/2020 15:03

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), com o intuito de ajudar os clubes de futebol no país, vai assinar na tarde desta terça-feira, na sua sede na cidade da Praia, com a Caetano Auto, um contrato para a aquisição de cinco autocarros. Nesta primeira fase serão contempladas 5 Associações Regionais de Futebol.

De acordo com a FCF, a aquisição desses autocarros, está inserida no quadro do programa Forward da FIFA, que visa apoiar o transporte dos clubes criando-lhes melhores condições de segurança e de conforto, e ao mesmo tempo, minimizar os custos com as deslocações semanais durante as provas regionais.

A entidade máxima que gere o futebol no país, nesta primeira fase irá beneficiar 5 das 11 Associações Regionais de Futebol do país.