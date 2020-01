Registado primeiro caso de surto de doença respiratória fora da China

A mulher de nacionalidade chinesa ficou de quarentena depois de viajar para a Tailândia.

Foi registado o primeiro caso do surto de uma doença respiratória fora da China. De acordo com a BBC, uma mulher chinesa foi diagnosticada com o vírus depois de ter viajado para Banguecoque, na Tailândia, no passado dia 8 de janeiro e encontra-se atualmente em quarentena.

A agência Xinhua salienta que nenhum dos outros passageiros do mesmo voo em que seguia a mulher ficou infetado, acrescentando que a cidadã deverá regressar em breve a Wuhan, cidade de onde partiu e que é o ponto de origem deste surto.

A doença, que se assemelha a uma pneumonia, teve origem num mercado de mariscos nos subúrbios de Wuhan, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Os primeiros casos começaram a ser noticiados em dezembro.

Uma pessoa morreu e no total já foram registados 41 casos desta doença respiratória.

