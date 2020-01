Pai de Giovani garante que a PSP não o queria deixar apresentar queixa

14/01/2020 00:54 - Modificado em 14/01/2020 00:54

Joaquim Rodrigues, pai de Giovani Rodrigues, assegura que está desagradado com algumas coisas que aconteceram ao longo do processo e que exige explicações das autoridades policiais portuguesas.

Apesar do corpo de Giovani já estar na sua terra natal, Joaquim Rodrigues, ainda está em Portugal onde permanecerá até esta terça-feira, aponta que já exigiu uma investigação desde a chamada da polícia aos bombeiros até à entrada no hospital, entendendo que segundo os colegas de Giovani o tempo foi extenso.

“O Giovani já não volta mais, mas isto não pode voltar a acontecer a mais nenhum cidadão, ainda por cima Portugal é um país desenvolvido” salienta Joaquim Rodrigues citado pelo jornal luxemburguês Contato.

Joaquim Rodrigues afirma que a PSP negou aos três jovens cabo-verdianos a apresentação de uma queixa, quando estes se dirigiram, no dia seguinte, à esquadra para denunciar o ocorrido, depois de um companheiro de Giovani ter sido testemunha no auto da queixa feito no hospital.

“Os miúdos estavam aflitos, não são de cá, fazem o que lhes mandam. Quando eles foram apresentar queixa à esquadra da PSP negaram-lhes que apresentassem queixa. Disseram-lhes que tinha de ser o próprio a apresentar a queixa e que Giovani tinha seis meses para o fazer. Claro que os miúdos voltaram para trás” frisa.

Na sequência conta que ele próprio foi apresentar a queixa crime do seu filho, mas foi-lhe dito que somente o ofendido é que poderia apresentar a queixa e que tinha seis meses para o fazer. Mas com a insistência de que o jovem poderia não ter seis meses de vida, foi-lhe autorizado a apresentar a queixa, mas que, no entanto, após a sua efetivação não lhe foi entregue nenhuma cópia do documento.

Outro dado que suscita indignação por parte do pai do jovem, prende-se com o facto dos companheiros terem dito às autoridades que ele levou uma paulada, mas que os policiais afirmaram que era um caso de álcool e que inclusive foram proibidos de fazer tal afirmação, sobe pena de pagarem uma multa de 150 euros.

Para já o tempo que levou para ser registado a queixa e se iniciarem as investigações é apontado pelo mesmo como o primeiro erro da investigação.