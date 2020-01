Francisco Tavares : “A Regionalização será a segunda maior reforma do Estado a ser implementada em Cabo Verde”

14/01/2020 00:24 - Modificado em 14/01/2020 00:24

O Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente foi, esta segunda-feira, 13, Dia da Liberdade e da Democracia, palco da apresentação pública da “Regionalização”, feita por Francisco Tavares, que enalteceu os ganhos que irá trazer para a ilha, vincando que será o segundo maior ganho da história do nosso país a seguir ao municipalismo.

Em termos de reformas, Francisco Tavares, assessor do vice-primeiro-ministro, salientou que o municipalismo foi a primeira grande reforma implementada em Cabo Verde, afirmando que foi o “maior ganho” da nossa história, porque alargou o espaço para a política no país.

“Se não fossem os municípios não haveria hoje melhorias em matéria da saúde, energia elétrica, educação e água canalizada” referiu a mesma fonte, garantindo ainda que o municipalismo promoveu o desporto e a cultura das ilhas.

Na sequência afirmou que a Regionalização será a segunda maior reforma do Estado a ser implementado em Cabo Verde, vincando que irá melhorar a eficiência do Estado, valorizar as potencialidades económicas das regiões, reduzir as assimetrias regionais e aprofundar a partilha de poder e reforços democráticos.

De acordo com o mesmo, a regionalização administrativa a ser implantada no país é, nada mais do que uma reforma do Estado descentralizado, que vai atribuir o poder executivo e legislativo a cada ilha que terá o poder para decidir sobre as suas pretensões.

O ato contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, que proferiu algumas palavras alusivas ao Dia da Liberdade e da Democracia.