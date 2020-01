Arnaldo Silva: “Este é o caso de um crime vulgar que acontece na cidade da Praia”

13/01/2020 16:51 - Modificado em 13/01/2020 16:51

O ex-Bastonário da Ordem dos Advogados, Arnaldo Silva, que foi atacado ontem à tarde na porta da sua residência em Palmarejo, na cidade da Praia, está convicto de que se trata apenas de um assalto e descarta qualquer outra motivação.

Depois das especulações levantadas e veiculadas por alguns órgãos de comunicação social, dando conta que haveria outras motivações por detrás do sucedido, o ex-Bastonário da Ordem dos Advogados, em declarações à Rádio Pública, diz tratar-se de um assalto como tantos outros que acontecem na cidade da Praia.

“Tenho a certeza absoluta que não houve nenhuma outra motivação por detrás do ocorrido. Trata-se apenas de um assalto com arma para matar e não matou. Não tem nada a ver com aquilo com que os jornais especulam” frisou Arnaldo Silva, avançando que só não foi agredido com mais violência devido a interferência do seu filho e do cunhado.

O agressor, no entanto, já se encontra detido e será apresentado esta terça-feira, às autoridades competentes para aplicação das medidas de coação.

Face a agressão sofrida Arnaldo Silva acabou por ser assistido no Hospital Agostinho Neto, onde foi suturado com sete pontos na cabeça, além de algumas escoriações nos braços. O mesmo, nas suas declarações, está convicto que se faça justiça e que a lei seja aplicada.