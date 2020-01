Ulisses Correia e Silva: “2020 vai ser o ano de diferença forte em São Vicente”

13/01/2020 01:15 - Modificado em 13/01/2020 01:15

O presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, afirmou que o ano de 2020 que ora se inicia vai ser de “diferença forte” por entender que hoje existe uma diferença e mais sentido de “confiança e auto-estima”.

O Ulisses Correia fez estas declarações na noite de sábado, 11, em Mindelo, na sequência de uma conferência organizada pela JpD, em comemoração ao 13 de Janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia.

Entre outros aspetos salientou os investimentos privados que estão a acontecer em São Vicente e, segundo o mesmo, vão-se concretizar em força, fazendo com que o turismo ganhe força. “O Governo definiu colocar a ilha no mapa em Cabo Verde e no mundo como destino turístico” regozijou-se Ulisses Correia e Silva.

Afiançou ainda os ganhos que trará o Campus do Mar que está em processo de implementação e também a criação de competências em São Vicente no Sector da Economia Marítima, de qualificações, do ensino superior, do ensino técnico e da investigação.

Ainda neste encontro, na presença de muitos jovens universitários, Correia e Silva reiterou que ainda no decorrer deste mês o Governo vai publicar uma resolução do Conselho de Ministros que atribui pensões às vítimas de tortura do regime de partido único.

Por fim, Ulisses Correia e Silva, e ainda no âmbito das celebrações da Morna como Património Cultural Imaterial da Humanidade, revelou que São Vicente acolherá brevemente uma “grande festa” para comemorar o reconhecimento deste género musical.

Neste evento ainda fizeram intervenções o Presidente da Câmara Municipal Augusto Neves, e o responsável pelo JpD em São Vicente, Vander Gomes.