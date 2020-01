Corpo de Giovani Rodrigues já está em Cabo Verde

13/01/2020 01:04 - Modificado em 13/01/2020 01:04

O corpo do jovem estudante cabo-verdiano, Giovani Rodrigues, falecido em Portugal no passado dia 31 de Dezembro, vitima de agressões, já está na cidade da Praia, de onde deverá seguir para a ilha no Fogo no começo desta semana, onde será sepultado.

Depois de liberado pelo Instituto de Medicina Legal de Portugal, o corpo de Giovani Rodrigues foi trasladado para Cabo Verde, encontrando-se já na cidade da Praia, onde permanecerá em câmara fria até terça-feira, 14 de Janeiro.

O corpo seguirá para Mosteiros na ilha do Fogo, de onde o jovem é natural. Segundo informações recolhidas por este online as cerimónias fúnebres estão programadas para o próximo sábado, 18 de Janeiro.

Entretanto em Cabo Verde e na diáspora o sábado, 11, ficou marcado por várias marchas silenciosas e com insistentes pedidos de justiça.