Porto Novo: Suspensas as buscas pelo pescador desaparecido há dois dias em Monte Trigo

13/01/2020 00:50 - Modificado em 13/01/2020 00:50

As buscas efetuadas para encontrar o pescador Estanislau Miranda, desaparecido desde sexta-feira, 10, na sequência do naufrágio de uma embarcação de boca aberta na Costa Norte, a nove milhas do Monte Trigo, Porto Novo, foram suspensas este domingo.

Devido ao estado do mar nos últimos dias, as operações de busca levadas a cabo pela guarda costeira e de algumas embarcações de pesca revelaram-se infrutíferas, o que levou ao cessar das operações de busca do pescador de 45 anos, natural de Monte Trigo, interior do Porto Novo.

De realçar que o bote proveniente de Figueiras, interior do Concelho da Ribeira Grande de Santo Antão, afundou durante a faina pesqueira, com três tripulantes a bordo, entre as quais Estanislau Miranda. Neste acidente o proprietário do bote, Admiro Rocha e um outro pescador de nome Daniel Santos conseguiram escapar com vida ao naufrágio.

Recorda-se que por estes dias o Instituto Marítimo Portuário (IMP) tem feito de forma sistemática pedidos aos pescadores para não se fazerem ao mar devido as más condições do tempo, com destaque para o vento forte que se faz sentir ao longo dos últimos dias em todo o arquipélago.