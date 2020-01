Salamansa é líder com golo de Djudjim

13/01/2020 00:43 - Modificado em 13/01/2020 00:43

O Salamansa derrotou este domingo, 12, ao Batuque FC, com um golo solitário apontado por Djudjim, em jogo a contar para a sexta e penúltima jornada da primeira volta do Campeonato Regional de São Vicente, disputado no Estádio Municipal Adérito Sena. A equipa da Zona Piscatória cola-se assim ao Batuque e Académica na frente da classificação.

O Salamansa, com a vitória frente ao Batuque FC, que ainda não tinha perdido qualquer jogo nesta prova, confirmou o bom momento que atravessa no Regional de Futebol em São Vicente.

Um golo solitário apontado por Djudjim, à passagem dos 25 minutos de jogo, fruto de um mau passe do defesa central do Batuque, Fache, para o seu guarda-redes Ken e aproveitado da melhor forma pelo dianteiro da Zona Piscatória bastou para selar o triunfo dos comandados de Baessa, que chegam aos 11 pontos na tabela classificativa, com tons de líder, mesmo que de forma repartida com o Batuque e Académica.

Esta jornada fica, no entanto, marcada também pelos empates do Mindelense (1-1) e da Académica (0-0) face aos dois últimos classificados, as formações do Falcões do Norte e do Derby, respetivamente. No jogo entre CS Mindelense e Falcões, Toy Adão e Kamau foram os marcadores dos tentos do jogo.

Já o Castilho, um dos destaques desta edição da prova, levou, mais um vez, a água ao seu moinho, desta feita frente ao Farense de Fonte Filipe, a quem venceu por 1-0, com o golo a ter novamente o selo de Spidim, que tem sido o abono de família da equipa comandada por Kiki Medina.

Disputada a sexta e penúltima jornada da primeira volta, o regional tem agora como líder o Salamansa que com 11 pontos beneficia do seu golo average para estar à frente de Batuque e Académica que somam também 11 pontos. A quarta posição é repartida pelo Mindelense e Castilho, ambos com 10 ponto. Mais abaixo na tabela classificativa está o Farense com 6 pontos, Falcões 3 e o Derby último classificado com 2 pontos.

No próximo fim-de-semana o campeonato regional cede lugar à realização da primeira eliminatória da Taça de São Vicente, conforme calendarizada nos planos da Associação Regional de Futebol da ilha, jogos que envolvem equipas da 1ª e 2ª divisão.