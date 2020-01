Segunda Divisão: Liderança a três

Depois da jornada inaugural ter ficado marcada por empates, esta segunda jornada contou com as vitórias do Ribeira Bote, São Pedro e Amarante que levaram a melhor sobre Ponta d’Pom, Corinthians e Calhau e passam assim a liderar a prova com os mesmos quatro pontos.

A primeira equipa a quebrar o enguiço registado na primeira jornada da competição maior da segunda divisão em São Vicente, foi o Amarante que levou a melhor sobre o Calhau no jogo que marcou o arranque da jornada, vencendo por 2-1.

Quem não quis ficar para trás foi o São Pedro. Quiça inspirado pela vitória do Amarante, não deu hipóteses ao recém despromovido à segunda liga Corinthians, com uma vitória de 2-0.

O Ribeira Bote desforrou-se da derrota sofrida frente ao Ponta d’Pom na última jornada do Torneio de Abertura, vencendo folgadamente por 3-0.

Com os resultados verificados o Ribeira Bote, São Pedro e Amarante seguem na liderança com os mesmos quatro pontos, enquanto Calhau, Corinthians e Ponta d´Pom ocupam os três últimos lugares com apenas um ponto.