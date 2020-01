Papalele estreia-se mas não impede nova derrota do FC Porto B

13/01/2020 00:24 - Modificado em 13/01/2020 00:24

O avançado internacional cabo-verdiano Hélio “Papalele” Silva, estreou-se este sábado, 11, na segunda liga portuguesa ao serviço do Futebol Clube do Porto B, mas não impediu a derrota do seu clube por 1-0, frente ao Feirense.

Depois de se ter estreado no banco de suplentes na jornada passada, desta feita, frente ao Feirense, no Estádio Marcolino de Castro, o avançado somou os primeiros minutos de dragão ao peito, mas não impediu a segunda derrota consecutiva do seu clube na ProLiga.

A estreia em jogos oficiais ficou consumada aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Papalele foi chamado a jogo por Rui Barros para substituir o belga Tony Djim. O avançado que teve nota positiva da imprensa portuguesa pelas suas intervenções em jogo, esteve perto de marcar ao minuto 79 quando, bem posicionado, rematou para a defesa de Caio, guardião da equipa da casa.

Consuma-se assim a estreia de Papalele ex-jogador do CS Mindelense como jogador profissional, mas com sabor amargo pela derrota. O FC Porto soma 15 pontos e na próxima jornada vai defrontar em casa o Benfica B.