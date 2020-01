Semana da República com actividades descentralizadas nas cidades do Porto Novo, Mindelo, Praia e Assomada

10/01/2020 01:09 - Modificado em 10/01/2020 01:10

O objectivo principal da Semana da República, realizada pela Presidência da República, e que este ano decorre entre os dias 13 e 20 de janeiro, é “promover e valorizar a história recente do país”

“Duas datas que são como dois órgãos essenciais de um mesmo corpo, que é o Estado, e desse espírito único que é o sentir da Nação cabo-verdiana, e que nasceram a pensar nos homens e nas mulheres destas ilhas”, escreve em comunicado a Presidência da República.

A mesma fonte, afirma também que “nunca é demais afirmar o significado histórico de dois feriados importantes, por aquilo que simbolizam, estimulando, no seio da sociedade cabo-verdiana, especialmente entre os mais jovens, o reconhecimento das duas datas, assumindo-as, inequivocamente, como conquistas da Nação cabo-verdiana”.

E que esta iniciativa nasceu e tem vivido sob o lema da promoção de um conhecimento objectivo e mais profundo da história política de Cabo Verde, capaz de esbater o forte sentimento de partidarização de duas datas, na sociedade cabo-verdiana, e que opõe protagonistas da luta pela independência e da luta pela democracia.

“Com os seus debates, conferências, colóquios, e demais actividades, a Semana da República vem ajudando, e pretende seguir nessa linha, a que qualquer uma das datas tenha a elevação histórico-política que a sua dignidade e importância impõem, mas que sejam interiorizadas, pelos cidadãos, como feitos e conquistas da República e não propriedade de quaisquer partidos políticos”.

Salienta a Presidência da República, que nesta 9ª edição, e com o objectivo de descentralizar os eventos programados, a Semana da República irá realizar-se nas cidades do Porto Novo, Mindelo, Praia e Assomada, numa parceria com a União Europeia, a Universidade de Cabo Verde e as câmaras municipais destes municípios.

“Como habitualmente, os temas das conferências procuram estar em franca sintonia com a actualidade, quer nacional, quer internacional, trazendo opiniões e visões de analistas e investigadores nacionais e estrangeiros, numa contribuição para um melhor conhecimento dos fenómenos socio-políticos do nosso tempo”.