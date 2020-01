Vários municípios de Cabo Verde juntam-se a marcha silenciosa de homenagem a Giovani

10/01/2020 00:56 - Modificado em 10/01/2020 00:56

A maioria dos municípios de Cabo Verde vão juntar-se sábado, 11, à marcha silenciosa, igualmente organizada noutros pontos da diáspora, para “protestar e contestar” a morte de Giovani Rodrigues, estudante cabo-verdiano, em Bragança, Portugal.

A marcha silenciosa que se realizada em quase todos os municípios de Cabo Verde, será uma forma de pedir justiça e mostrar a união de todos os cabo-verdianos perante a morte do jovem em Bragança, onde há muitos conterrâneos a estudar. Um facto que segundo a maioria dos organizadores poderia ter acontecido a qualquer um dos estudantes cabo-verdianos a estudar em Bragança.

Pedir que se faça justiça será o mote principal das marchas, para contestar esta morte que consideram barbara. Até ao momento São Vicente, Boa Vista, Santo Antão, Fogo, Santiago, Sal, Brava são as ilhas cujos municípios já tem confirmados as suas marchas para este sábado.

Luís Giovani dos Santos Rodrigues, 21 anos, natural dos Mosteiros, ilha do Fogo, morreu em 31 de Dezembro de 2019 no Hospital de Santo António, no Porto, Portugal, depois de ter sido espancado alegadamente por um grupo de indivíduos na cidade transmontana de Bragança, no passado dia 21 de Dezembro.