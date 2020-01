Remodelação Governamental: Sai José Gonçalves e entram dois novos ministros

10/01/2020 00:44 - Modificado em 10/01/2020 00:44

José Gonçalves

José Gonçalves que detinha as pastas do Turismo, Transportes e da Economia Marítima vai ser substituído, esta sexta-feira por Carlos Santos no Ministério do Turismo e Transportes e por Paulo Veiga no Ministério da Economia Marítima.

Carlos Santos

Paulo Veiga

O atual secretário de Estado Adjunto para a Economia Marítima, ascende assim ao cargo de Ministro para a Economia Marítima, segundo comunicado do governo de Cabo Verde. José da Silva Gonçalves, por razões pessoais, pediu ao primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, desde Novembro de 2019, a sua demissão como membro do governo.

Esta remodelação governamental faz a efectiva separação das tutelas no actual governo com o economista Carlos Santos, “com grande experiência na área do turismo”, que exerce funções de Administrador Residente do Grupo Oásis Atlântico em Cabo Verde e também Presidente da Assembleia Municipal do Sal desde 2016.

O comunicado refere que Gonçalves “foi um colaborador competente e dedicado, um verdadeiro servidor público” e que o facto de ter ido e feito um “bom debate no Parlamento, sabendo que ia deixar o Governo, é um retrato vivo de um homem emocionalmente forte e dedicado”.

O secretário-geral do MpD, Miguel Monteiro, encara este ajuste governamental como algo natural. Um quadro do turismo para desempenhar estas funções e pessoas capazes que vão conseguir implementar o programa da legislatura. Uma continuidade com benefícios para o país, aclarou.

Já a UCID considera que esta mexida dá “razão à falta de eficiência do ex-ministro” e o PAICV diz que a solução encontrada trata-se de um reajuste que no fundo vai fragilizar a área económica da governação e de reforçar o poder de Olavo Correia, ministro das Finanças e Vice primeiro-ministro .

A tomada de posse será na sexta feira, 10 de janeiro, na Presidência da República, onde também será empossado Rui Figueiredo como ministro Adjunto do Primeiro-ministro e da Integração Regional.