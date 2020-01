Asfaltagem do centro da cidade arranca no início da próxima semana com foco principal para Circuito do Carnaval

As obras de pavimentação, com asfalto nalgumas vias do centro da cidade do Mindelo, que têm tido problemas com buracos nas estradas, vão arrancar já no início da próxima semana, como garante o vereador Rodrigo Martins, que afiança que o Circuito do Carnaval na Rua de Lisboa será o primeiro a ser contemplado.

De acordo com Rodrigo Martins muitas vias do centro da cidade e outros pontos necessitam dessa intervenção, um problema que tem sido recorrente e que a edilidade tem trabalhado para resolver. Assim sendo o vereador garante que com o início dos trabalho, a edilidade deu prioridade para o Circuito do Carnaval, para a elevação da qualidade do desfile deste ano.

Para a execução dessas obras de asfaltagem será necessário fazer cortes em vias para que os trabalhos possam ser efectuados com segurança. O vereador pede a compreensão para o encerramento de algumas artérias o que poderá criar algum constrangimento ao trânsito.

Rodrigo Martins perspectiva a importância destas obras na questão da mobilidade, com melhores condições, de modo a contribuir para uma cidade organizada e atractiva. Depois das obras, será a vez da sinalização horizontal das vias. Segundo a mesma fonte a questão da durabilidade do asfalto é uma questão importante, visto que os buracos nas estradas tendem a aparecer com o tempo, devido ao desgaste do piso.

Para o vereador, dentro de aproximadamente um mês, as obras estarão concluídas, sendo que a Avenida Alberto Leite, Baltazar Lopes da Silva, Fernando Ferreira Fortes, Rua Angola, Av. 05 de Julho, Ruas da Praça Estrela, Rua Capitão Ambrósio, Rua de Castilho, Rua trás do Clube de Ténis do Mindelo, Rua de Cocô, Rua Jaime Mota, Rua Domingo Ramos, Rua Dr. Abílio Duarte e a zona de Ribeirinha, são os alvos desta intervenção da edilidade, orçado em 150 mil contos.