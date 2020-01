Regional de S. Vicente: Batuque FC fecha a jornada frente a sensação Salamansa

10/01/2020 00:04 - Modificado em 10/01/2020 00:04

O Batuque FC vai tentar manter a liderança isolada do campeonato regional de futebol de São Vicente, defrontando no domingo, 12, no Estádio Municipal Adérito Sena, a equipa do Salamansa, uma das sensações do regional, em jogo que fecha a sexta jornada.

Os axadrezados de Alto Miramar, depois de subirem à primeira posição na jornada anterior, com 11 pontos, mais um que a Académica e dois que o Mindelense, vão medir forças com a equipa sensação até ao momento da prova, o Salamansa que soma oito pontos.

A equipa da zona piscatória que ocupa o quarto lugar, chega motivada a esta partida depois de um empate frente ao Mindelense (0-0) e uma vitória perante o Derby (1-0). Um adversário que será certamente um osso duro de roer por parte dos comandados de Bubista, que vão entrar em campo já sabendo do resultado dos jogos envolvendo os seus perseguidores diretos (Académica e CS Mindelense).

No entanto a jornada seis e penúltima da primeira volta, arranca no sábado, 11, com o jogo entre o CS Mindelense terceiro classificado com 09 pontos e o Falcões do Norte sétimo classificado com apenas dois pontos.

Este jogo precede o embate grande da jornada entre os dois emblemas históricos, Derby e Académica do Mindelo. A “Micá”, segunda classificada com 10 pontos, apesar de ter perdido a liderança na jornada passada, chega com maior espaço de manobra, enquanto o Derby, condenado ao último lugar com a apenas um pontos, terá que forçosamente de começar a amealhar pontos para fugir a zona perigosa onde se encontra mergulhada.

Já no domingo a jornada continua com o duelo entre o Castilho uma das equipas sensações do regional, a par do Salamansa, que soma sete pontos e o Farense de Fonte Filipe, que ostentou o título de equipa sensação na época passada, com menos um ponto.

Jogos e horários da sexta jornada:

Sábado, 11: 14h CS Mindelense – Falcões do Norte; 16H Académica – Derby

Domingo, 12: 14H Castilho- Farense; 16H Batuque FC-Salamansa