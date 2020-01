Segunda Divisão: Equipas procuram primeira vitória no regional após empates na primeira jornada

9/01/2020 23:45 - Modificado em 9/01/2020 23:45

Depois de a primeira jornada do Campeonato Regional de Futebol da Segunda Divisão em São Vicente ter registado apenas empates, a segunda jornada poderá servir para as primeiras vitórias numa competição que se tem revelado tem muito equilibrada nos últimos anos.

A jornada arranca na manhã de sábado, 11, com o jogo entre o Amarante e o Calhau, duas equipas que curiosamente empataram a uma bola na jornada inaugural com Ribeira Bote e Corinthians respectivamente. O Amarante que está “mergulhado” na segundona há já alguns anos, depois de ter falhado a subida na época passada, procura acertar o passo e voltar à ribalta do futebol sanvicentino. O Calhau procura consolidar as suas bases para uma possível subida.

Já no domingo a jornada reserva mais duas partidas. A primeira coloca frente a frente o São Pedro e o Corinthians, este recém-despromovido à segunda divisão. A equipa de São Pedro, terceira classificada no Torneio de Abertura, procura conquistar os três pontos para a luta pelo objetivo principal que é a subida. Por sua vez, os corintianos após a descida de divisão têm enfrentado alguns problemas, prova disso é o último lugar no Torneio de Abertura desta divisão.

A jornada fica concluída com o embate entre o Ribeira Bote, segundo classificado do Torneio de Abertura e o Ponta d’Pom vencedor da prova, e por isso considerado como o duelo desta ronda. Duas equipas que regularmente estão no pódio, mas que têm falhado sucessivas tentativas de subida de divisão. Espera-se por isso um jogo bem disputado entre estas duas formações que têm evoluído muito nos últimos anos nesta divisão.