Conversa aberta encerra Mindelo Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude

9/01/2020 16:04 - Modificado em 9/01/2020 16:04

O Governo organiza nesta sexta-feira, 10, uma conversa aberta sobre o papel dos jovens na promoção de uma cultura da paz, para encerramento da iniciativa Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude, que Mindelo alberga desde Abril de 2019.

Conforme informações do Governo a conversa é destinada essencialmente aos jovens mas, contará com a presença de representantes de algumas confissões religiosas do país e do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves.

Sob o lema “Juventude na Promoção da Cidadania, da Cultura da Paz e Tolerância”, o evento tem início marcado para as 15H00, no Auditório Onésimo Silveira, da Universidade do Mindelo e será presidido pelo secretário de Estado Adjunto do ministro de Estado, Carlos Monteiro. O evento conta com a parceria da Câmara municipal.

Recorda-se que o Governo, em parceria com o poder local, adotou em 2019 a iniciativa “Cidade Capital da Juventude em Cabo Verde”, com o intuito de promover o intercâmbio e a mobilidade juvenil, o debate entre os jovens, a sua participação cívica e política e o conhecimento cultural mútuo entre jovens de diferentes municípios e realidades em Cabo Verde.

A escolha sobre a primeira cidade a receber esta designação recaiu sobre um dos “principais pólos económico, social e cultural do país”, a cidade do Mindelo, em São Vicente, que a partir de 15 de Abril de 2019, foi oficialmente designada “Cidade Capital da Juventude”.

Durante o encontro no Mindelo será anunciada a próxima Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude.