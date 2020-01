PAICV e UCID asseguram que Governo deve tirar ilações do acidente de Pedra Rolada

9/01/2020 15:15 - Modificado em 9/01/2020 15:15

Foto: Expresso das Ilhas

O PAICV e a UCID (oposição) na sequência do acidente ocorrido em Pedra Rolada, São Vicente, no passado 01 de Janeiro, pediram hoje ao Governo uma maior celeridade na implementação do plano de ação social e na distribuição dos apartamentos Casa para Todos.

Os pedidos dos dois partidos da oposição com assento parlamentar, manifestam ainda a sua preocupação para com o estado social e apelam à revisão da política habitacional em Cabo Verde.

A deputada Filomena Vieira, do PAICV, durante a sua intervenção política sobre o incêndio em São Vicente que resultou na morte de três crianças, admitiu que existem falhas nas políticas públicas direcionadas aos mais necessitados ao longo dos 44 anos de independência. “O Estado deve tirar ilações do acidente de Pedra Rolada em São Vicente e avaliar as prioridades e alcance” afirmou.

No entanto congratulou-se com a abertura da instrução por parte do Ministério Público, para se apurar as circunstâncias da morte das três crianças. “ O PAICV pede celeridade ao Governo para a entrega dos apartamentos Casa para Todos” concluiu.

Já a bancada da UCID, na voz da deputada Dora Rodrigues, manifestou também a preocupação do partido para com o estado social e apelou à revisão da política habitacional em Cabo Verde. “Acidentes acontecem em qualquer lado, mas aqueles que vivem em situação de precariedade tem mais propensão para estes acidentes” sintetizou.

Em resposta, o deputado João Gomes, do MpD, partido que sustenta o Governo, apontou projetos para responder à precariedade habitacional na ilha de São Vicente e não só, aludindo que o Programa PRRA irá responder a estas questões. “Em São Vicente está a nascer um projeto piloto que poderá vir a ser um grande projeto para Cabo Verde”.

Nisto salientou que o Governo, em cooperação com a China, está neste momento a substituir o bairro de Portelinha, um dos mais degradados de São Vicente e com muitas casas de tambor e, no local levantar um bairro social para todas as pessoas da comunidade.

Porém no cômputo geral os deputados das três forças políticas reconheceram a necessidade de se trabalhar no sentido de dar resposta à precariedade habitacional no país.