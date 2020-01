Grupo carnavalesco Flores do Mindelo vai homenagear o Monte Cara no Carnaval 2020

8/01/2020 23:57 - Modificado em 8/01/2020 23:57

O grupo recreativo Flores do Mindelo vai homenagear o Monte Cara no Carnaval 2020, com um enredo com o mesmo nome.

O grupo apresentou o seu enredo da sua página oficial do Facebook, onde afirma que o ano de 2019 foi um ano de muito e árduo trabalho.

“Um ano sem prémios ao grupo e figuras de destaque, saindo apenas com o prémio de mais um aprendizado e de cabeça erguida, um ano de várias dificuldades, de tristeza, mas uma tristeza que nos deu uma força maior, porque mesmo perante todas essas dificuldades, conseguimos colocar o nosso grupo, a nossa família em casa (Sambódromo) na Rua Lisboa.

O Grupo Carnavalesco Flores do Mindelo, que nos últimos seis anos não tem ido além do quarto lugar, quer com este enredo e comunicado, mostrar que estão aqui e que não vão desistir. “Porque esse sim é o grupo Flores Do Mindelo”.

Portanto, assegura que o grupo de “Monte Cara”, com 42 anos, mesmo com o primeiro ou último lugar, “nunca deixaremos de ser o Flores do Mindelo”.

Ademais, promete trazer o melhor que o grupo pode apresentar, subindo a essa nova etapa do Carnaval.

A última vez que Flores do Mindelo ganhou o Carnaval de São Vicente foi em 2010, ano em que também levou os prémios de rainha, primeira-dama, porta-bandeira e carro alegórico.