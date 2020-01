Primeiro desfile dos Mandingas de Ribeira Bote: Recolha de donativos e um minuto de silêncio para família de Pedra Rolada

O Grupo de Mandingas de Ribera Bote, em memória das vítimas do incêndio apela a todos, a levar no domingo 12 Janeiro, um quilo de alimentos não perecíveis a serem entregues à família vítima do incêndio na Pedra Rolada, São Vicente.

A direcção do grupo diz ainda que vai ser cumprido um minuto de silêncio em homenagem às crianças vítimas do incêndio.

Os desfiles de mandingas, que anualmente anunciam o Carnaval em São Vicente, iniciam-se, caso houver autorização da Polícia Nacional e da Câmara Municipal de São Vicente, no próximo domingo, 12, e neste primeiro desfile vão invadir, à tarde, como tem acontecido nos últimos anos, as várias artérias da “Zona Libertada” no seu primeiro assalto deste ano.

Conforme Nilton “Tau” Rodrigues, espera-se a solidariedade das pessoas e que estes levem consigo um quilo de alimento para posterior entrega à família vítima do incêndio na Pedra Rolada. Mais um ato de solidariedade que junta a outros que já decorrem.

Segundo o presidente do grupo, todos os esforços vão no sentido de darem ‘o pontapé de saída’ com a já tradicional volta pelas artérias da Ribeira Bote.

Até o desfile oficial do dia de 25 de Fevereiro , todos os domingos vão ter mandingas das diversas zonas. E cada vez com mais gente, totalizando sete assaltos, sem contar com o do enterro, no domingo após o carnaval.

