Governo afegão homenageia pai que guia 12km diários para filhas estudarem

8/01/2020 22:51 - Modificado em 8/01/2020 22:51

“Sou analfabeto e vivo com salário diário, mas a educação das minhas filhas é muito valiosa para mim”, diz Mia Khan.

Mia Khan, um pai afegão que considera “a educação das suas filhas um dever”, foi homenageado pelas autoridades afegãs por percorrer 12 quilómetros diários de mota para levar as suas filhas à escola e esperar algumas horas, até que as aulas terminem, para as levar de volta para casa.

O homem de 63 anos de idade, com uma família de 12 elementos, incluindo sete filhas, é natural de Sharana, capital da província de Paktika, no Afeganistão.

“Sou analfabeto e vivo com salário diário, mas a educação das minhas filhas é muito valiosa para mim porque não há nenhuma médica na nossa zona. É o meu maior desejo educar as minhas filhas como os meus filhos”, indicou, citado pelo Comité Sueco para o Afeganistão (SCA).

Mia Khan confessa que, às vezes, ele e as suas três filhas, de 8, 10 e 12 anos, percorrem aquela distância a pé, para chegar à escola de Nooraniya, que é gerida pelo SCA, uma organização não-governamental

A ação de Mia Khan, num país onde a educação não é um dado adquirido, especialmente para as raparigas, chamou a atenção das autoridades locais. Na semana passada, de acordo com o Arab News, o homem foi homenageado pelo ministro da Educação do país, Mirwais Balkhi, tendo este já manifestado a intenção de construir uma escola na aldeia onde Khan vive e baptizá-la com o seu nome.

“Eu sou tão feliz por estudar, estou no sexto ano, este ano. O meu pai ou o meu irmão trazem-nos numa mota todos os dias e quando saímos, levam-nos de volta”, disse uma das meninas, Rozi, citada pelo SCA. O seu sonho, como disse o pai, é ser médica.

Por Notícias ao Minuto