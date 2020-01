José Gonçalves: “Já solicitamos à TAP para usar aviões maiores na rota Lisboa/São Vicente”

8/01/2020 21:55 - Modificado em 8/01/2020 21:55

O ministro dos Transportes e Turismo de Cabo Verde, José Gonçalves, afirmou que já pediu à transportadora aérea portuguesa TAP para colocar aviões de maior capacidade na rota entre Lisboa/São Vicente/Lisboa.

José Gonçalves fez estas afirmações em resposta a uma questão colocada pela UCID, sobre os voos para o Aeroporto Internacional Cesária Évora em São Vicente, servido por voos internacionais regulares apenas pela TAP, assegurando que o Governo já falou com os exportadores e importadores de São Vicente que dependem do transporte de mercadoria. “Mas o problema que se põe é que não há suficiente volume para garantir voos comerciais”, confirmou José Gonçalves.

A TAP é hoje a única companhia que faz com regularidade Lisboa/São Vicente/Lisboa, pois a Cabo Verde Airlines opera apenas a partir do hub da ilha do Sal, o ministro frisou que esses voos são assegurados com aviões que “não têm espaço para nada”.

“Esse é o problema. Nós já interviemos junto da TAP. Eu estive com o ‘chairman’ da TAP pessoalmente, com o nosso embaixador em Portugal, para que a companhia coloque aviões de maior porte que possam dar vazão a essa necessidade e ficaram de considerar”, concluiu José Gonçalves.