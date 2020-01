FCF dá luz verde e estádios em Cabo Verde terão um minuto de silêncio em homenagem a Giovani Rodrigues

8/01/2020 17:49 - Modificado em 8/01/2020 17:49

Os estádios de futebol em Cabo Verde vão observar, no próximo fim-de-semana, um minuto de silêncio em homenagem ao estudante cabo-verdiano Giovani Rodrigues, falecido após agressão em Portugal.

A confirmação chegou esta quarta-feira, 08, pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), que garantiu que aceitou o pedido feito pelo dirigente desportivo Fausto do Rosário que propôs à FCF que homenageasse com 1 minuto de silêncio o jovem Luís Giovani dos Santos Rodrigues, falecido em Portugal, vítima de uma agressão coletiva na cidade de Bragança.

Neste sentido, a FCF solicitou a todas as associações regionais de futebol que seja observado 1 minuto de silêncio, em todos os jogos a serem realizados nas provas regionais nos próximos dias 10, 11 e 12 do corrente mês.

“A observação de 1 minuto de silêncio, será, também, um gesto de solidariedade para com a família enlutada, e ao mesmo tempo uma forma de repúdio a todas as formas de violência. A FCF lamenta a morte do jovem cabo-verdiano e apresenta à família enlutada as sentidas condolências” escreve a entidade máxima que gere o futebol no país.