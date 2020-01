Encontrado corpo de criança em trem de aterragem de avião da Air France

Trata-se de uma criança de 10 anos.

O cadáver de uma criança de 10 anos foi encontrado, na terça-feira, no trem de aterragem de um avião da Air France que fez a viagem entre Abidjan, na Costa do Marfim, e Paris.

Foi numa publicação na rede social Twitter que a companhia aérea divulgou a informação. De acordo com a Air France, o “corpo sem vida de um passageiro clandestino” foi descoberto no poço de um trem de aterragem “da aeronave que realiza o voo AF703 que liga Abidjan (ABJ) a Paris-Charles de Gaulle”.

A companhia aérea aproveita a oportunidade para expressar a sua “compaixão” e lamentar “este drama humano”.

As autoridades estão já a desenvolver uma investigação para apurar as circunstâncias da situação.

Como lembra a agência Lusa, nestes espaços as temperaturas descem aos -50°C entre os 9.000 e 10.000 metros, a altitude a que os aviões voam. As caixas do trem não são aquecidas nem pressurizadas.

