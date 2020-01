Basquetebol: Victor Andrade convocado para a seleção nacional

O basquetebolista cabo-verdiano Victor Andrade foi convocado pela primeira vez para representar a seleção de Cabo Verde de basquetebol nos preliminares contra a Argélia para o CAN’2021, agendados para os dias 15 e 16 do corrente.

Victor Andrade, que milita na equipa do Obras Basquet da Argentina, onde sagrou-se recentemente campeão nacional nos Juniores Sub-19, merece assim a confiança do selecionador nacional Emanuel Trovoada para compromissos da seleção principal.

Natural da zona do Tarrafal da cidade da Ribeira Grande de Santo Antão, Andrade que já efectuou algumas partidas pela equipa principal do Obras na primeira liga da Argentina, é tido como uma das promessas cabo-verdianas na modalidade. Facto que o levou em 2018, a receber rasgados elogios por parte do seleccionador nacional “Mané” que nas redes sociais felicitou o fulgor desta promessa do basquetebol cabo-verdiano.

O poste cabo-verdiano de 2,03 metros, filho de mãe cabo-verdiana e de pai nigeriano, vice-campeão africano, é o primeiro cabo-verdiano a jogar no campeonato argentino de basquetebol profissional.

Andrade que nas costas carrega o número 16, começou a sua formação na equipa do Rosariense Clube da Ribeira Grande, tendo ingressado em 2017 na equipa do Obras Basquet da Argentina, onde cumpre a sua formação, faz agora parte da lista dos 24 eleitos para os embates com a Argélia.

Em caso de passagem desta pré-eliminatória, Cabo Verde vai entrar na fase de grupo ao lado das selecções nacionais da Nigéria, Ruanda e Mali.