Anildo Morais: “Novo Estatuto dos Militares foi o grande ganho conseguido pela corporação em 2019”

8/01/2020 01:48 - Modificado em 8/01/2020 01:48

O Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, Anildo Morais, apontou que a aprovação do Estatuto dos Militares foi um dos grandes ganhos conseguidos pela corporação em 2019, sublinhando que vai melhorar a grelha salarial dos militares.

Anildo Morais proferiu estas afirmações durante o habitual cumprimento de ano novo ao ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, afirmando que este diploma era muito almejado pelos militares.

“Foi um documento altamente socializado no seio dos militares, sendo praticamente consensual e que terá benefícios enormes para a instituição e para os militares. A atualização faseada da grelha salarial será um dos maiores ganhos para os militares, cuja grelha salarial data a 1997” assegurou o chefe das FA.

Quanto aos desafios futuros para as Forças Armadas, Anildo Morais apontou a fiscalização da zona económica exclusiva, a busca e salvamento no mar e o combate aos ilícitos no mar como ações prioritárias.

Por sua vez o ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, assegurou que o Estatuto dos Militares é um marco histórico e prometeu aos militares o empenho do Governo na consolidação da instituição.

De recordar que o Estatuto dos Militares entrou em vigor a 01 de Janeiro e traz como novidades a reestruturação das bases do sistema remuneratório e do regime de incentivos e regalias dos militares, através da redefinição do valor do índice 100.