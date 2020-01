Jogos da 6ª Jornada do Regional de Futebol em São Vicente podem vir a ter um minuto de silêncio em homenagem a Geovani Rodrigues

7/01/2020 23:59 - Modificado em 7/01/2020 23:59

Os jogos dos campeonatos regionais de São Vicente da 1ª e 2ª Divisão podem vir a ter um minuto de silêncio como forma de homenagem ao jovem estudante dos Mosteiros, Geovani Rodrigues, falecido após agressão em Portugal.

O pedido feito à Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) e às Associações regionais de todas as ilhas para que os jogos da jornada do próximo fim-de-semana sejam de homenagem ao jovem falecido em Portugal, partiu da direcção do Club Desportivo Juventude, do segundo escalão da ilha do Fogo.

Como fundamentos para a sua proposta, de acordo com a Agência de Noticias Cabo-verdiana, a direção do clube da ilha do Fogo aponta o sentido em que o desporto, de uma forma geral, e o futebol em particular, pela sua abrangência e poder de influenciação constituem “privilegiadíssimos espaços” de acção pedagógica para um relacionamento saudável, assente em valores e princípios como “respeito, solidariedade, tolerância e a aceitação de diferença, igualdade, repúdio ao ódio e violência gratuita”, entre outros.

Da parte da Direção da Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV), conforme se pôde saber junto do seu presidente César Lima, existe a total abertura da mesma para esta homenagem com um minuto de silêncio no início de cada jogo dos dois campeonatos, desde que a FCF entidade máxima dê luz verde.

De salientar que Luís Giovani dos Santos Rodrigues 21 anos, morreu no passado 31 de Dezembro, vítima de agressão em Bragança, Portugal, para onde tinha viajado em outubro para formação em Design de Jogos Digitais, no Instituto Politécnico de Bragança.

A transladação do corpo está programada para o final desta semana e se tudo correr de acordo com programa, o funeral poderá acontecer no sábado ou no domingo, nos Mosteiros, coincidindo com a realização de mais uma jornada de futebol em todo o país.