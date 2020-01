PJ já interrogou 15 suspeitos de estarem envolvidos na agressão a Giovani Rodrigues

7/01/2020 17:10 - Modificado em 7/01/2020 17:10

A Polícia Judiciária já identificou e interrogou vários dos indivíduos envolvidos na morte de Luís Giovani Rodrigues, noticia hoje o Jornal de Notícias.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a Polícia Judiciária portuguesa “conseguiu identificar a maioria dos cerca de 15 homens que participaram nas agressões a Giovani e alguns amigos deste no passado dia 21 de dezembro, perto do bar Lagoa Azul, em Bragança, local onde começou uma discussão entre o grupo de Giovani e os outros indivíduos.»

O mesmo jornal adianta que as autoridades “ainda esperam pela conclusão de todos os exames forenses, complementares à autópsia, para esclarecer as circunstâncias da morte e avançar a investigação”.

Isto depois de ontem o director da Polícia Judiciária, Luís Neves, ter garantido o forte empenhamento na investigação do caso, sem contudo, dar qualquer indicações sobre identificações ou detenções.

Recorde-se que Luís Giovani Rodrigues foi golpeado na cabeça quando interveio numa rixa entre o seu grupo de amigos e um grupo maior de jovens.

A rixa teve início no bar ‘Lagoa Azul’, em Bragança, entre um amigo de Luís Giovani e um elemento do outro grupo. Conforme explica a gerência do bar através do Facebook, a rixa foi impedida dentro das instalações, com a separação dos envolvidos, esclarecendo que nenhum deles era Luís Giovani.