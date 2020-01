CAN’2020: Selecção de andebol inicia estágio em Portugal

7/01/2020 15:20 - Modificado em 7/01/2020 15:20

Foto: RTC

A selecção cabo-verdiana de andebol já iniciou no Centro de Estágio de Cruz Quebrada, em Portugal, o estágio de preparação de nove dias tendo em vista o 24º Campeonato Africano das Nações, CAN’2020, que se realiza na Tunísia.

O estágio decorre de 5 a 15 do corrente e a equipa técnica, que convocou a maioria dos atletas residentes em Portugal, tem um plano de trabalho que passa pela realização de treinos bi-diários, com o propósito de construir um grupo forte, capaz de disputar os melhores lugares.

O CAN’2020 realiza-se de 16 a 21 do corrente na Tunísia e Cabo Verde partilha o Grupo C com as equipas nacionais da Tunísia, Costa do Marfim e Camarões e o combinado crioulo marca a sua estreia nesta que é a maior competição africana da modalidade em termos de nações.

A selecção de Cabo Verde, agora orientada pelo português José Tomás que sucede ao seu conterrâneo Luís Monteiro, técnico que deixou o combinado cabo-verdiano alegando motivos profissionais.

Portugal, com 14 jogadores convocados domina a lista, seguido de Cabo Verde, da Alemanha, da Espanha, e da França, com uma chamada cada.

O presidente da FCA, Nelson Martins, adiantou à Inforpress que o estágio vai ser realizado de 05 a 15 de Janeiro em Portugal por ser a forma mais prática, sobretudo em termos económicos, já que praticamente todos os pré-convocados jogam na Europa.

Lista pré-convocados:

Guarda-redes: Josimar Tavares “Lenine” (Desportivo da Praia, Cabo Verde), Luís Almeida (CDE Camões, Portugal) e Élcio Fernandes (Juve Desportiva, Portugal).

2ª L: Alexandre Pereira (CF Sassoeiros, Portugal) Edilson Morais (Juve Desportiva, Portugal), Admilson Furtado (Académico Viseu FC, Portugal), Felisberto Landim ( CF Sassoeiros, Portugal) e Kivan Dongo (Juve Desportiva, Portugal).

Univ: Ivo Santos (Bergischer, HC, Alemanha).

1ª L: Fernando Dias (Póvoa AC, Portugal), Elledy Semedo (AM, Madeira Sad, Portugal), Délcio Pina (Maia Ismai, Portugal), Leandro Semedo ( Helvetia Anaitasuna, Espanha), Bruno Landim (SC Horta, Portugal), Rafael Andrade (AA Avanca, Portugal), Flávio Fortes (Saint-Marcel Vernon, França), Fábio Semedo (CF Belenenses, Portugal) e Gualther Furtado (AA Avanca, Portugal).