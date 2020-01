Binter CV reprograma para esta terça e quarta-feira seis voos ida/volta para São Vicente

A Binter Cabo Verde anunciou a reprogramação para hoje e amanhã de seis voos ida/volta para São Vicente, cancelados nos dias 03 e 04 de Janeiro, devido a bruma seca que assolou o arquipélago nos últimos dias.

Através de uma publicação na sua página do Facebook, a companhia aérea anunciou que foram reprogramados para a noite de hoje os voos: Praia-São Vicente 20:20 (reposição voo 818 dia 03 Janeiro) e São Vicente-Praia 21:45 (reposição voo 819 dia 03 Janeiro).

Já para esta quarta-feira, 08, a companhia aérea assegura que vão ser realizadas mais quatro ligações envolvendo a ilha de São Vicente, estes de reposição dos voos cancelados no dia 04 de Janeiro. Praia-São Vicente 17:45, São Vicente-Sal 19:10, Sal- São Vicente 20:25 e São Vicente-Praia 21:40 são os voos previstos pela companhia.

De referir que nestes dias a companhia teve de cancelar alguns voos domésticos, situação que afectou várias centenas de passageiros mas, com a melhoria do estado do tempo, os voos estão sendo gradualmente reprogramados. Nestes dois dias, ao todo, a companhia reprogramou 14 viagens para reposição dos voos cancelados nos dias 03 e 04 de Janeiro.