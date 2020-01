Sokols 2017 promove marcha silenciosa em homenagem a Giovani Rodrigues

Foto: Francisco Santos <xuaxo>

O Movimento Cívico Sokols 2017 promove, em São Vicente, no próximo sábado, 11, uma marcha silenciosa em homenagem ao jovem estudante de Mosteiros, Giovani Rodrigues, que morreu no passado dia 31 de Dezembro, vítima de agressão em Bragança, Portugal.

O objetivo principal desta marcha agendada para às 14 horas, segundo a Sokols, é pedir que seja feita justiça e o esclarecimento deste caso venham a público, para que todos fiquem esclarecidos. “Estamos indignados com a forma como este caso foi tratado. Vários dias se passaram e nada de justiça” vinca o movimento cívico presidido por Salvador Mascarenhas.

A Sokols pede que todos estejam trajados de preto ou branco, para o percurso silencioso que será feito a partir da Praça Cesária Évora, passando pela Rua de Lisboa, Avenida Baltazar Lopes da Silva, Rua Patrice Lubumba, Praça Amílcar Cabral, Avenida 5 de Julho, terminando na Praça Cesária Évora.

Sob o hastag #Marcha JustiçaparaoGiovani, vários cidadãos estão se juntando a esta causa, promovendo uma marcha no dia 11 de Janeiro, para pedir justiça, por este crime bárbaro. O movimento foi lançado nas redes sociais. Mindelo junta-se assim às marchas silenciosas em Portugal nas cidades de Lisboa, Porto, Coimbra e Bragança.

Luís Giovani segundo consta era um dos mais promissores artistas de Mosteiros tendo-se destacado na banda Beatz Boys, um grupo integrado por jovens formados pela paróquia de Nossa Senhora da Ajuda.

A transladação do corpo está programada para o final desta semana e se tudo correr como previsto o funeral poderá acontecer no sábado ou no domingo em Mosteiros, sua terra natal.