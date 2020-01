2ª Divisão: Jornada inaugural do regional marcada por empates

6/01/2020 16:39 - Modificado em 6/01/2020 16:39

A primeira jornada do Campeonato Regional de Futebol da Segunda Divisão em São Vicente arrancou este fim-de-semana e ficou marcada por empates nos três jogos realizados.

Após o final do Torneio Abertura, que terminou com a conquista do troféu por parte do Ponta d´Pom, este fim-de-semana deu-se o pontapé de saída para a prova maior da Segundona.

Nota para os três empates nas partidas realizadas, o que mostra o quão equilibrado poderá vir a ser o campeonato do segundo escalão nesta época desportiva. O primeiro empate da jornada teve como protagonistas o Ponta d´Pom e o São Pedro que empataram a duas bolas.

A jornada dos empates prosseguiu no domingo, desta feita, com o Ribeira Bote e o Amarante a não irem além de um empate a um golo. Por fim e a concluir a jornada, Calhau e Corinthians repetiram o resultado do outro jogo do dia, com uma igualdade a uma bola.

Com estes resultados a classificação coloca o Ponta d´Pom na liderança, seguida pelo São Pedro, Ribeira Bote, Amarante, Calhau e Corinthians.

A segunda jornada agendada para o próximo fim-de-semana, tem programado os jogos Amarante x Calhau; São Pedro x Corinthians e Ribeira Bote x Ponta d´Pom.