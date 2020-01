Cabo Verde lança concurso público privado internacional para construção de centrais solares em São Vicente e no Sal

6/01/2020 16:28 - Modificado em 6/01/2020 16:28

O Estado cabo-verdiano prevê que privados avancem até Maio com a construção de duas centrais solares, nas ilhas de São Vicente (Salamansa) e do Sal (Santa Maria) com uma capacidade total de produção de eletricidade de 10 MegaWatts (MW), 5MW cada.

Conforme a agência Lusa, a informação consta do concurso público internacional para atribuição de capacidade de receção na rede para duas centrais solares fotovoltaicas, o qual arrancou no dia 31 de Dezembro, através da Direção Nacional de Indústria Comércio e Energia.

O concurso público solicita a manifestação de interesse para mobilizar promotores, consórcios ou “joint ventures” do sector privado para desenhar, projetar, construir, comissionar, financiar, possuir, operar e manter as duas centrais, em regime de produtores independentes.

A apresentação de propostas decorre até ao dia 31 de Janeiro e todo o processo de seleção, segundo o calendário do concurso, deverá estar concluído até 15 de Maio.