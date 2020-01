TAP já iniciou operações para escoamento dos passageiros retidos no AICE

Depois da bruma seca ter causado o cancelamento dos voos da companhia aérea portuguesa TAP, previstas para o fim-de-semana, com destino a Lisboa, nesta segunda-feira, 06, as operações foram retomadas com duas ligações realizadas nesta tarde, para dar resposta aos mais de 600 passageiros retidos em S. Vicente no Aeroporto Internacional Cesária Évora (AICE).

A bruma seca que se fez sentir nos últimos dias em todas as ilhas do arquipélago tem causado alguns constrangimentos no que toca ao escoamento de passageiros domésticos e internacionais, com o caso mais mediático a centrar-se em São Vicente, onde no fim-de-semana mais de 600 passageiros ficaram em terra, devido ao cancelamento dos voos da TAP.

Nesta segunda-feira, com a melhoria substancial do tempo, a companhia aérea portuguesa efetuou dois voos com destino a Lisboa, sendo um com partida do AICE às 13:00 e outro às 15:00. O primeiro voo, conforme pôde constatar o NN, transportou passageiros que tinham os seus bilhetes adquiridos para hoje, enquanto o segundo voo foi programado no sentido de repor uma das viagens de domingo.

O mesmo sucederá na terça-feira, 07, em que a companhia aérea portuguesa irá proceder a realização de mais duas viagens, uma normal e outra extra, para normalizar a situação que tem despoletado grande descontentamento dos passageiros que têm acusado a transportadora aérea portuguesa de não fornecer informações úteis.

De realçar que muitos dos passageiros desde o passado dia 02 de Janeiro têm-se deslocado ao Aeroporto Internacional Cesária Évora, para tentar a sorte, mas afirmam ter-se deparado com a falta de informações por parte da companhia.