Joslyn e Jaxon, os gémeos que nasceram em décadas diferentes

6/01/2020 14:14 - Modificado em 6/01/2020 14:14

Joslyn nasceu a 31 de dezembro de 2019 e Jaxon a 1 de janeiro de 2020.

Um par de gémeos nasceu em dias diferentes, meses diferentes e até em anos e décadas diferentes depois de o parto de um e de outro ter tido 30 minutos de intervalo na noite de Passagem de Ano.

Dawn Gilliam e o companheiro, Jason Tello, deram as boas vindas a dois bebés saudáveis, num hospital do estado norte-americano do Indiana, mesmo na viragem do ano. Joslyn Grace Guilen Tello nasceu às 11h37 de 31 de dezembro de 2019, tornando-se a última bebé do ano a nascer naquele hospital. Exatamente 30 minutos depois Jaxon DeWayne Mills Tello juntou-se à irmã às 00h07 a 1 de janeiro de 2020, fazendo história por ser o primeiro bebé a nascer no novo ano.

Segundo o que os pais contaram à WTHR, os recém-nascidos só eram esperados daí a sete semanas. Apesar de a data de nascimento dos filhos ter sido um choque, Dawn e Jason revelaram que sempre tinham desconfiado que Joslyn iria ser a mais velha. “Já sabemos há algum tempo que ia nascer primeiro. Esteve em posição durante a maior parte da gravidez”, relataram.

Gémeos Joslyn (esq) e Jaxon (dir) | © D.R.

O casal ainda não decidiu como irá lidar com os aniversários que se avizinham no futuro, mas referem que imaginam a Passagem de Ano como pequenas celebrações familiares.

Por Notícias ao Minuto