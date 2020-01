Gala “Mindel Boxe” 2019 distingue Carlina Fortes e Hernâni Gomes, como os melhores atletas feminino e masculino de São Vicente

6/01/2020 01:40 - Modificado em 6/01/2020 01:42

José Semedo, foi considerado o atleta revelação da modalidade, na terceira gala do “Mindel Boxe”, que é organizado anualmente e tem como objectivo, conforme a organização, galardoar os atletas, dirigentes e árbitros que se destacaram durante uma época desportiva.

“É um evento criado para dar mais motivação e reconhecer os seus esforços durante uma época desportiva”, refere o presidente da Associação de Boxe de São Vicente, Valdo Reis.









Ao todo, seis categorias com 18 nomeados, sendo 18 atletas e três equipas para o prémio Fair Play, arrecadado pela equipa do Desportivo de Fonte Francês.

Destaque para a árbitra, Melanie Fortes, que deixou para trás os outros nomeados e foi consagrada como a melhor de São Vicente, segundo a organização. Uma distinção pela sua prestação nas competições regionais e pelo desempenho no campeonato nacional de Boxe de 2019, realizado na cidade da Praia, Santiago.

Para a organização, o ano de 2019, foi de longe, o melhor ano do boxe em São Vicente, tendo realizado nove competições regionais e pelo facto das selecções de São Vicente terem conseguido trazer para a ilha várias medalhas de ouro, prata e bronze, além do tri-campeonato feminino.

Portanto, Valdo Reis considera que ao longo dos anos a modalidade tem evoluído bastante a nível nacional. “Actualmente somos muito respeitados em Cabo Verde”.

Após dois anos à frente da associação, segundo declarações de Valdo Reis, um dos maiores ganhos foi ter-se conseguido equipas organizadas, sendo que já conta com três, a equipa do Desportivo Fonte Francês, o Sport Clube Ribeira Bote e Comando da Primeira Região Militar. “Três equipas oficialmente organizados e reconhecidas pela Direcção Geral do Desporto e ainda ter conseguido uma maior divulgação da modalidade na ilha.

“Nesses 17 anos de percurso, temos conseguido, aos poucos, trazer público mais próximo e aproximar-nos das principais instituições. Sendo que o maior obstáculo, apesar de ser a associação mais bem representada a nível nacional, continua a ser, os apoios”.