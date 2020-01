601 passageiros da TAP ficam no AICE devido a bruma seca

6/01/2020 01:25 - Modificado em 6/01/2020 01:25

A bruma seca que vem afetando todo o território nacional, voltou a se fazer sentir com alguma intensidade este domingo, 05, fazendo com que o voo da TAP, São Vicente-Lisboa fosse cancelado elevando para 600 o número de passageiros retidos no Aeroporto Internacional Cesária Évora, que ao momento do fecho desta peça, ainda não puderam viajar.

Na ilha da Boa Vista os passageiros da mesma companhia tiveram os mesmos constrangimentos tendo desta feita ficado em terra 200 passageiros.

A nível doméstico a CV Airlines conseguiu efetuar neste domingo, 05, as ligações para São Vicente e Praia. Em contrapartida a Binter CV não efetuou os voos programados para Praia, Boa Vista e São Vicente, que estão em stand-by.

De realçar que as oscilações no estado do tempo nos últimos dias devido a bruma seca, que se iniciou na quarta-feira, 01 de Janeiro, têm causado problemas para as companhias aéreas no escoamento de passageiros, tando a nível doméstico como internacional.

Apesar do estado do tempo, a ilha de São Vicente teve uma melhoria em termos de visibilidade de 100 metros.