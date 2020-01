Mindelense vence o clássico frente a Académica e “oferece” liderança ao Batuque

6/01/2020 00:31 - Modificado em 6/01/2020 00:31

A derrota da Académica, este domingo, 05, frente ao CS Mindelense por 0-1, em jogo a contar para 5ª Jornada do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, abriu caminho para o Batuque FC ascender à liderança isolada da prova, depois de ter vencido nesta jornada o Farense por 2-1.

Face à vitória do Batuque, a formação orientada por Carlos Machado via-se obrigada a vencer o Mindelense, os encarnados que já não venciam há duas jornadas consecutivas, para manter a liderança da prova. Porém, um golo solitário do médio ala Larry, apontado no primeiro minuto do segundo tempo, deitou por terras tais aspirações. Com esta derrota a “Micá” caiu para o segundo posto.

Para a história de mais um clássico em São Vicente, o primeiro de 2020, onde o Municipal Adérito Sena registou a primeira boa casa, fica a primeira derrota da época para a Académica. Por sua vez, a equipa orientada por Rui Leite, fica agora a apenas dois pontos do líder Batuque e apenas a um da Académica.

Quem beneficiou do resultado do derby local foi o Batuque que ao vencer no sábado o Farense por 2-1 passa a assumir a liderança isolada da prova. Golos de Toy de São Pedro (penalti) e Toy de Salamansa chegaram para levar de vencida a formação de Fonte Filipe, cujo tento foi marcado pelo lateral esquerdo Pilha, de penalti.

Destaque ainda nesta jornada para mais um desaire do Derby, desta feita, frente ao Salamansa por 0-1, com golo de Néne, afundando ainda mais a turma da Praça Estrela no último lugar. Já a formação da zona piscatória atingiu os oito pontos o que dá um maior conforto na tabela classificativa.

A jornada ficou concluída este domingo, com a vitória do Castilho sobre o Falcões do Norte por 1-0, com golo de Spidim.

Terminada a quinta jornada do regional, o Batuque FC lidera com 11 pontos, seguido pela Académica 10, CS Mindelense 9, Salamansa 8, Castilho 7, Farense 6, Falcões 2 e Derby 1 ponto.