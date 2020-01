FC Derby : Catorze jogos sem vencer

6/01/2020

Os “Dragões da Praça Estrela”, clube histórico de Cabo Verde, não atravessa os seus melhores dias no de futebol em São Vicente, onde já leva um registo negro de 14 jogos sem vencer para jogos oficiais, sendo metade destes a contar para o regional.

Um registo que ficou mais negro neste sábado, 04, quando a equipa comandada por Yoya sofreu mais uma derrota, desta vez frente ao Salamansa, por 1-0. Mais um resultado negativo que condena o Derby a terminar mais esta jornada na última posição do Campeonato Regional, com apenas um ponto, quando já estão jogadas cinco jornadas.

Um empate frente ao CS Mindelense (0-0), e quatro derrotas consecutivas, Batuque (1-0), Castilho (1-2), Farense (1-0) e Salamansa (1-0) é o cenário negro da equipa no início deste regional. Um golo marcado e cinco sofridos é o atual registo desolador nos cinco encontros disputados pelos derbianos na competição mais importante do futebol na ilha.

Para se encontrar a última vitória do Derby é preciso recuar a Março de 2019 quando, na altura, a formação azul e branca venceu o Salamansa por 2-1, em jogo a contar para a 12ª jornada do regional, uma época em que os azuis terminaram no 5º posto, com 19 pontos. De lá para cá foi sempre a descer, onde a formação vem acumulando derrotas e empates.

Yoya, o seu treinador, garantiu no arranque da época uma equipa a lutar pelo título de campeão regional, mas neste momento, já com 10 pontos de desvantagem para o líder, mesmo estando ainda por disputar 27 pontos, certamente o maior objetivo do técnico neste momento passa por retirar a equipa da zona aflita da tabela classificativa, o mais rapidamente possível.

Um momento difícil por que passa a equipa da Praça Estrela, fundada em 1942, que conta no seu palmarés com 12 campeonatos regionais. O último conquistado em 2013/14.