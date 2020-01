Morte das três crianças em Pedra Rolada: Passeata em homenagem às vítimas

5/01/2020 19:17 - Modificado em 5/01/2020 19:17

“Estamos aqui em prol da lembrança dos nossos três pequenos” é assim que referem alguns participantes da marcha e que contou com várias centenas de pessoas.

Muita comoção na passeata realizada por amigos e familiares das três crianças vítimas da tragédia que marcou o início do ano 2020 e que aconteceu na madrugada do dia 01 de Janeiro, dois dias depois de um casal e os respectivos filhos irem morar na zona de Pedra Rolada. No local, estavam cinco crianças, três do casal e mais dois primos.

Para assinalar a fatalidade que assolou a zona, a ilha e o país, os familiares das crianças falecidas no incêndio na Pedra Rolada realizaram uma passeata em memória de Inara Monteiro Leonor de quatro anos, Fábio Monteiro cinco anos e Mauro Pires Monteiro de três anos.

Ineida da Penha, responsável pela organização desta passeata, diz que esta é uma forma demonstrar à população em geral a “nossa consternação sobre o que aconteceu e que apesar de não conseguirmos prever, aconteceu e pedimos esforços para evitar situações do tipo”, avança esta moradora da zona que afirma que esta é uma situação que deixou toda a sociedade abalada.

“Foram três crianças que partiram desta forma trágica sem conseguirmos fazer nada”, lamenta Ineida da Penha, que apela às autoridades competentes para terem atenção aos jovens do país porque não “estamos nada bem” e que já é hora de se unirem e arranjar soluções para este tipo de situação seja evitada.

Uma forma de confirmar isso é, segundo esta moradora, proporcionar aos jovens mais emprego. “Emprego resolve muita coisa. Se temos empregos não moramos em casas de latas. E mesmo que não consigamos ter uma habitação própria, pelo menos temos outras condições de pagar uma renda e viver de forma condigna”.

“Quem mora numa casa de lata não tem uma habitação condigna”, desabafa.

Ainda sobre esta iniciativa diz que Pedra Rolada está unida nesta causa e espera que estas famílias consigam, de alguma forma, ultrapassar isso. “Esta é também a nossa forma de prestar as nossas condolências e indicar que todos estão juntos. Isso aconteceu aqui na Pedra Rolada, mas afectou São Vicente e Cabo Verde por inteiro”.

Sobre os feridos, diz que a bebé está bem e que apenas a criança de 11 anos necessita de maiores cuidados.

Para a família, que além da perda irreparável de vidas humanas, também perdeu tudo no incêndio. É assim que foi criada nas redes sociais e na própria zona um movimento de solidariedade para com a família das três crianças que morreram carbonizadas numa casa de tambor, na localidade de Pedra Rolada, através da arrecadação de bens de primeira necessidade, assim como de dinheiro, amigos iniciaram uma coleta de fundos para auxiliar a família. “Na quarta-feira, 01 de Janeiro, uma tragédia atingiu uma humilde casa e tirou a vida de três preciosas crianças. Nós, como comunidade, precisamos nos unir para ajudar esta família”.