FC Porto comunica inscrição de Papalelé na Liga

3/01/2020 14:19 - Modificado em 3/01/2020 14:19

Foto: Reprodução Twitter FC Porto

Num comunicado emitido esta sexta-feira, a Liga Portugal anunciou que recebeu, da parte do FC Porto, os documentos necessários para a inscrição de Hélio Silva – Papaelé para o mundo do futebol – na competição.

Segundo o mesmo comunicado o processo do jovem internacional cabo-verdiano não se encontra, no entanto, plenamente concluído, com o organismo a colocá-lo sob a categoria de “Inscrições comunicadas e a aguardar confirmação”.

Papalelé, recorde-se, foi contratado ao Clube Sportivo Mindelense no passado mês de novembro. Desde então, tem vindo a treinar sob as ordens de Rui Barros na equipa B dos dragões.

Com Notícias ao Minuto