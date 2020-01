UNTC-CS: “Situação laboral em Cabo Verde vai de mal a pior”

A Secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS), diz que a situação laboral em Cabo Verde vai de mal a pior.

Conforme os dados do Instituto Nacional de Estatística, INE, no dia 30 dezembro, sobre o desemprego no país, com 25,7% de desemprego jovem na faixa dos 15-24 anos, Joaquina Almeida afirma que quase metade dos jovens em idade activa não têm trabalho. Um cenário triste e desanimador.

A UNTC-CS quer, com a manifestação do dia 11 de Janeiro, chamar a atenção das autoridades competentes para a situação laboral que se vive actualmente, em que a falta de ocupação dos jovens tem contribuído para o aumento dos problemas sociais.

Segundo a secretária-geral, desde de 2011 que o Governo está a ignorar a questão da não reposição do poder de compra dos trabalhadores.

Destaca ainda a questão dos despedimentos sem justa causa, promoções baseadas em favores políticos e nepotismo, assédios nos locais de trabalho, incumprimento dos acordos rubricados no ACE e desrespeito pelas instituições sindicais”, acusou.

Conforme a mesma fonte, os trabalhadores estão cansados e o desânimo vai-se alastrando tanto na juventude, como nas idades mais avanças.

Prosseguindo, apontou que o despovoamento é hoje uma realidade “bem visível” nas zonas rurais devido ao “sufoco do desemprego” aliado à ausência de chuva.